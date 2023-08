Grupo que praticava falsidade ideológica em Minas Gerais é preso na Grande Fortaleza

Um grupo que aplicava golpes em vítimas residentes de Minas Gerais foi preso nesta quarta-feira (23) na Grande Fortaleza. Os seis suspeitos são responsáveis por aplicarem golpes via aplicativos de mensagens, se passando por familiares de vítimas para extorqui-las.

A organização criminosa adquiria a imagem da vítima e de um novo número telefônico, assumindo uma falsa identidade, agindo usando os nomes das vítimas para praticar golpes financeiros e solicitar dinheiro de familiares e amigos das vítimas.

As capturas fazem parta da Operação Dublê foi deflagrada pela Polícias Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) e pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Prisão dos suspeitos

A operação resultou no cumprimento de seis mandados de prisão contra suspeitos de crimes de estelionato e integrar organização criminosa.

Com a ordem de prisão em mãos, os policiais civis cearenses localizaram Vanessia Kariny Uchôa Araújo, 44, Pedro Mendes Bezerra Neto, 38, Virlane Batista da Silva, 35, Edmilson Costa Sousa, 28, Hermerson Mário Teles de Holanda, 27, e Débora Oliveira Lima, 27.

Os alvos foram capturados em bairros da Capital e da Região Metropolitana. Com Virlane, uma das integrantes do grupo, foi apreendido uma motocicleta Titan azul.

Os suspeitos foram encaminhados do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHH). Todos estão à disposição da justiça.

As investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas nas ações criminosas do grupo.