Governo anuncia criação de Patrulha Rural da Polícia Militar para regiões do Interior do Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou a criação da Patrulha Rural da Polícia Militar do Ceará durante live realizada nesta quarta-feira (27). O projeto iniciará com 25 patrulhas, com objetivo de atuar como Policiamento Ostensivo Geral (POG) próximo às comunidades rurais.

Nos primeiros meses, a implantação ocorrerá primeiro pela Região Norte, seguindo para a Região Metropolitana. Já a Região Sul, Serão Central e Inhamuns receberão as patrulhas posteriormente.

“É um pedido que escuto do povo da zona rural, que tenha uma atuação mais direta da Polícia Militar na zona rural, e é isso que estamos iniciando agora. Logo estaremos ampliando e isso garantirá também ao povo da zona rural sentir essa sensação de segurança que é muito importante”, disse Elmano.

Perspectiva de ampliação

O titular da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, apontou que o projeto deve ampliar para 100 patrulhas até 2024. Segundo o secretário, a elaboração contou com diversos debates entre o órgão e a Federação da Agricultura do Estado.

Samuel Elânio Titular da SSPDS “Sabíamos da demanda, da necessidade de reforçar esse patrulhamento, essa segurança nas zonas rurais do Ceará. E aí, ela [a Patrulha] virá sempre trabalhando os índices de furto e roubo de animais nas zonas rurais, mas não deixando esquecer de locais críticos da Região Metropolitana, regiões que têm áreas mais extensas que sabemos que tem que entrar nesse patrulhamento rural”.

Distribuição das patrulhas no Ceará

Elas vão atuar como Policiamento Ostensivo Geral (POG), com serviço de polícia comunitária de aproximação na zona rural.

Região Norte:

Itapipoca

Itarema

Pentecoste

Canindé

Itatira

Sobral

Baturité

Redenção

Tianguá

São Benedito

Camocim

Crateús

Região Metropolitana:

Caucaia

Maracanaú

Trairi

Cascavel

Região Sul / Inhamuns / Sertão Central:

Quixadá

Iguatu

Juazeiro do Norte

Brejo Santo

Tauá

Russas

Aracati

Icó

Para participar, os policiais miliares precisaram passar por uma formação com foco no patrulhamento rural, incluindo atualização dos conhecimentos teóricos, práticos e legais.

O treinamento ainda capacitou os participantes a desempenharem a função com a proximidade da comunidade rural.