Dupla é presa no Aeroporto de Fortaleza tentando transportar cocaína em cápsulas no estômago

Dois passageiros que tentavam transportar droga em cápsulas engolidas foram presos em flagrante pela Polícia Federal, na noite desta terça-feira (26), no Aeroporto de Fortaleza. Os indivíduos, que levavam a cocaína no estômago, tentavam embarcar em voo para a França.

Segundo a PF, a prisão aconteceu durante fiscalização de rotina no aeroporto. As duas pessoas, que não tiveram identidade divulgada, foram presas por tráfico internacional de drogas e encaminhadas a hospital para expelir as cápsulas. Depois, devem ficar à disposição da Justiça.

A PF seguirá investigando para apurar a participação de outras pessoas no crime.

Outro caso

Em menos de uma semana, esse é o segundo caso de prisão de passageiros em Fortaleza tentando embarcar para a França com droga em cápsulas engolidas. Na última sexta-feira (22), outros dois indivíduos foram presos em flagrante no aeroporto da Capital e seguem internados tentando expelir os entorpecentes.