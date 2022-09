Foragido inscrito em programa de recompensa do Ceará é preso com identificação falsa

Policiais do Amazonas e do Ceará prenderam um foragido do sistema prisional cearense que estava inscrito no Programa Estadual de Recompensas. No momento da captura, o suspeito usava identificação falsa. O homem está em Manaus (AM) à disposição da Justiça.

O mandado de prisão foi expedido por crime de tráfico interestadual de drogas, na noite de quinta-feira (8).

O trabalho foi uma ação da Força-Tarefa da Sistema Único de Segurança Pública (Susp) de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará, composta pela Polícia Federal, Polícia Militar do Ceará e Polícia Civil do Estado do Ceará, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Mais de uma ação no ano

Em agosto deste ano, com apoio da Polícia Militar da Bahia, a Força Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado prendeu mais uma pessoa da lista de procurados do Ceará. Foragido do sistema penitenciário, o homem cumpria pena por homicídio, sequestro e roubo de veículo. O mandado de prisão foi realizado em Vitória da Conquista (BA).

Apontado como líder de facção, o criminoso reagiu à ação militar, chegou a ser socorrido, porém foi a óbito no hospital. A FT SUSP Ceará realizou as diligências para localizar o procurado da justiça, a partir de investigações em curso.

O trabalho conta com atuação conjunta da Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista, da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), do setor de inteligência da Companhia Independente de Policiamento Especializado da PM na Bahia (CIPE – Litoral Norte) e da Companhia Independente de Policiamento Tático na Bahia (CIPT - RONDESP - Sudoeste), que fez a prisão.

