Foragido da Justiça do Maranhão é preso durante confraternização em restaurante de Fortaleza; video

Um homem de 30 anos foi preso em um restaurante de Fortaleza, no bairro Cambeba, na noite desta quarta-feira (29), após ficar mais de três meses foragido. Dario Fonseca Oliveira estava preso desde abril de 2019 em uma unidade prisional de São Luís (MA), cidade onde nasceu, acusado de associação para o tráfico e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Federal, na ocasião, o preso foi encontrado em um restaurante em momento de confraternização. Em vídeo gravado durante a abordagem, é possível ver Dario caminhando ao lado dos agentes pelo restaurante até chegar à viatura.

O mandado de prisão preventiva, decorrente de sentença condenatória, foi expedido em 23 de fevereiro deste ano pela Coordenadoria da Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

O documento destaca que, antes da fuga, a defesa do acusado havia protocolado um pedido de prisão domiciliar humanitária, em decorrência de um problema de saúde enfrentado por ele.

A solicitação, no entanto, foi negada pela Justiça, com a alegação de que Dario "não se encontra acometido de doença grave e tem recebido a devida assistência médica pela administração penitenciária".

A operação foi uma ação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Ceará e do Maranhão (Ficco) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Outras ações integradas

Ainda em ação conjunta, as forças de segurança do Ceará prenderam outros dois indivíduos nesta semana. Na última terça-feira (28), um homem de 37 anos foi preso em Sobral, com apoio do Comando Tático Rural (Cotar). Ele era procurado pelos crimes de homicídio qualificado e roubo.

Já na segunda-feira (27), um homem de 36 anos – que também estava foragido –, foi preso em Maranguape (CE) pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.