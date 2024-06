Foragido da Justiça de Pernambuco é preso tentando fugir por janela de apartamento em Fortaleza

Um homem apontado como uma das principais lideranças de organização criminosa na Região Metropolitana do Recife foi preso em Fortaleza nesta quarta-feira (19). Ele era foragido da Justiça de Pernambuco e tinha três mandados de prisão preventiva contra ele ativos, por uma série de crimes.

Josivan Damasceno da Silva, de 24 anos, foi encontrado em um condomínio no bairro Paupina, e tentou fugir pela janela quando avistou os policiais, mas foi interceptado. A captura foi realizada em uma operação entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco (Ficco/PE), com apoio operacional da Ficco do Ceará.

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também atuaram na força-tarefa.

Veja também Segurança 'Escobar brasileiro' e suspeito de terrorismo: ligações da facção cearense Massa para lavar dinheiro Segurança 'Irmão F', número 1 da facção Massa, tentou transferência para presídio de Segurança Máxima no Ceará Segurança Filho suspeito de ameaçar a mãe e atear fogo em itens de casa é preso em flagrante no Crato

Alvo perigoso

De acordo com a Polícia Federal (PF), o preso era considerado "alvo prioritário" do estado de Pernambuco, pois tinha uma "atuação violenta". Ele praticava crimes principalmente no município de Jaboatão dos Guararapes.

Ele atuava como traficante e também já tinha em sua conta assassinatos. Seus mandados de prisão eram por homicídio, tráfico de drogas e oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público.