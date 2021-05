Flagrante em bar deixa 16 detidos por descumprimento de decreto da Covid-19 no Ceará

Um flagrante no distrito de Palestina, na cidade de Orós, resultou na detenção de 16 pessoas em um bar local na sexta (21). O motivo, conforme verificado por equipes da Polícia Militar, foi o descumprimento do decreto estipulado para conter o avanço da Covid-19.

Apesar de a aglomeração ter sido registrada em Orós, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Iguatu.

Ao todo, quatro veículos também foram apreendidos e, em meio aos abordados pelas forças policiais, três adolescentes foram identificados.

Ronda em Orós

O subtenente Elioenae Ferreira, comandante do destacamento policial de Orós, aponta que a ação foi feita por causa de procedimentos rotineiros. "Nós estávamos fazendo as rondas como de costume em Orós, cumprindo as normas do decreto que apontam um toque de recolher a partir das 20h", pontuou.

Entretanto, por volta das 23h, uma ligação foi realizada para a viatura relatando a denúncia de aglomeração em bar de Orós. Todos foram ouvidos pelo delegado plantonista em Iguatu, inclusive o dono do bar.

"Fica esse alerta para todos, porque o momento não é para isso, está sendo muito difícil para todos", apontou o comandante ao reforçar a importância da responsabilidade com as regras dos decretos.