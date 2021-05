Fiscalização encerra aglomeração com pelo menos 18 pessoas em bar em Orós, no Ceará

Aglomeração com pelo menos 18 pessoas foi encerrada em operação conjunta da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e o Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes (Demutran), na tarde deste sábado (8), em um bar às margens do Açude de Orós, no interior do Ceará.

Elas foram conduzidas à Delegacia Regional de Icó. Segundo o delegado Fellipe Lira, 17 delas eram maiores de idade e foram autuadas em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), no artigo 268 do Código Penal, por infringir determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa.

Um adolescente teve Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) registrado. Conforme a fiscalização, o grupo foi flagrado sem máscara e consumindo bebida alcoólica. Os atos descumprem o que está previsto nas medidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus.

No Ceará, 18.517 mil pessoas já morreram por complicações da Covid-19, conforme dados do IntegraSUS, atualizados às 16h53 deste sábado (8). Destas, 62 eram do município de Orós. O número de pessoas infectadas pela doença já ultrapassou os 712 mil em todo o Estado.

O Diário do Nordeste procurou a Vigilância Sanitária para saber qual foi o procedimento adotado para o estabelecimento comercial, mas não conseguiu contato até a publicação desta matéria.