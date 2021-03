Festa clandestina com cerca de 30 pessoas é encerrada pela Polícia em Itaitinga

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Guarda Municipal encerraram uma festa clandestina com cerca de 30 pessoas, na noite desta sexta-feira (26), no bairro Barrocão, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a PMCE, o grupo de adolescentes comemorava um aniversário. O ato descumpre o que está previsto no decreto de isolamento social rígido no Ceará, que proíbe qualquer tipo de evento presencial.

"Como nada de ilícito foi encontrado, houve apenas a orientação e conseguinte dispersão dos presentes por parte da PMCE e Guarda Municipal", informou a Polícia.

