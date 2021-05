Equipe do Samu é roubada e ameaçada de morte em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará informou na manhã desta segunda-feira (17) que investiga uma ocorrência de roubo e ameaça contra uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os episódios ocorreram nesse fim de semana.

O primeiro deles aconteceu na sexta-feira (14), quando os profissionais tiveram os celulares tomados em uma via do bairro Montese, em Fortaleza.

As vítimas acionaram a Polícia Militar, que realizou diligências na região, mas não localizou o suspeito. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 34º DP, no Centro, unidade plantonista da PCCE.

Ameaça

Já a segunda ação criminosa ocorreu na madrugada do sábado (15). Os profissionais de saúde encontraram a ambulância pichada com palavras de ameaça, como "X9 = morte". Um novo BO foi registrado.

Em nota, a Polícia Civil disse que segue em diligência no intuito de identificar os suspeitos dos crimes, e pediu apoio da população com denúncias anônimas.

"As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o telefone (85) 3101-3529, do 25º Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos".