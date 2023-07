Entregador é salvo por capacete após ser baleado na cabeça em Iguatu

Um entregador de 47 anos foi baleado na cabeça, na noite da última sexta-feira (30), em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, mas não sofreu lesões graves porque estava utilizando capacete.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a tentativa de homicídio ocorreu enquanto o homem descia de sua motocicleta. Ele foi atingido de raspão por um disparo de arma de fogo, em uma via pública.

A vítima foi socorrida consciente para uma unidade hospitalar da região, onde foi atendida e liberada após se verificar que não houve lesão grave. O projétil foi removido do capacete.

A Delegacia Regional de Iguatu, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), está a cargo das investigações e realiza diligências e oitivas para elucidar o caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o (88)3581-0307, número da Delegacia Regional de Iguatu.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

O sigilo e o anonimato são garantidos.

