Entregador de aplicativo tem mochila, carteira e celular roubados durante delivery em Fortaleza

Um entregador de aplicativo teve a mochila de trabalho, celular, chave da moto e a carteira roubados durante um delivery no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na terça-feira (16). Eligiano Regis, de 26 anos, afirmou ao Diário do Nordeste que os dois assaltantes ainda gastaram R$ 200 no seu cartão de débito, deixando apenas R$ 4 na conta.

"'Tava' trabalhando. Levaram tudo, levaram minha carteira, levaram meu celular. Graças a Deus, se não fossem os motoboys, meus amigos, eu 'tava' sem saber o que fazer. Quando cheguei em casa, eles já tinham gastado o dinheiro do cartão. Fiquei liso", relatou.

Vídeo enviado à reportagem mostra o momento em que dois suspeitos em uma moto abordam o trabalhador, enquanto ele tocava a campainha de uma residência, na rua Teodoro de Paiva, onde seria entregue o pedido. Um dos homens desce do transporte, tira o celular da mão do entregador e subtrai a mochila dele, fugindo em seguida.

Colegas de trabalho de Eligiano arrecadaram dinheiro em um grupo de WhatsApp para ele adquirir um novo aparelho telefônico. Eles estipularam um valor de R$ 10 para ajudar o entregador, que já usou a quantia no conserto da moto e na compra de outra mochila.

"A vaquinha que meus colegas fizeram, deu para ajeitar a ignição da moto e eu também recebi uma doação de uma 'bag' usado. Dá para trabalhar né. Vou ficar rodando com o celular da minha sogra por enquanto e vou começar a trabalhar", disse Eligiano.

Investigação

Veja também

Conforme a SSPDS, o 4º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil é a unidade responsável por apurar ocorrências na região. A Pasta ainda aconselha que a vítima registre um boletim de ocorrência sobre o caso. Eligiano relatou que irá registrar o BO ainda nesta quarta-feira (17).

O Diário do Nordeste buscou o iFood, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.