Empresário compra roupas pela internet e recebe caixas com pedras em Camocim, no interior do Ceará

Um empresário compartilhou um vídeo nas redes sociais em que relata ter sido vítima de um golpe ao ter comprado roupas em uma loja virtual pela internet e recebido duas caixas com pedras em Camocim, no interior do Ceará. A situação foi registrada na última quinta-feira (21).

Nas imagens, o homem abre as duas caixas de papelão a vítima e mostra que lá dentro estavam pedras ao invés de mercadorias.

O vídeo foi repassado para a Delegacia Regional de Camocim, que investiga o caso como estelionato.

Em nota, a Polícia Civil reforçou a importância do registro do Boletim de Ocorrência (B.O) em qualquer unidade policial, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), pelo site, em qualquer horário do dia ou da noite. A Delegacia Eletrônica atende todo o Estado.

Cuidados

Segundo o delegado titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), Andrade Júnior, é preciso tomar cuidado ao fazer compras pela internet. Também é indicado gravar quando estiver abrindo a encomenda.

"Sempre que você realizar compras mediante o e-commerce, através da internet, você deve tomar o cuidado de filmar o recebimento dessa compra. No momento que você está abrindo o lacre, para que realmente dentro daquela caixa tenha o que você comprou. Caso não tenha, de posse dessa filmagem, você pode fazer uma reclamação direta a própria empresa ou registrar o Boletim de Ocorrência", explicou.

Também conforme Andrade Júnior, ainda é aconselhável, antes da compra, pesquisar sobre o local e quem está vendendo, além de registrar o B.O, caso haja divergência.