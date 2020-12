Elevador de obra despenca no Tabapuá e deixa operários mortos

Dois operários de uma obra morreram, na manhã desta sexta-feira (11), após um acidente de trabalho no residencial Campus Elísios, no bairro Parque Tabapuá, no município do Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, mas não há informações do que ocasionou o acidente.

As duas vítimas foram identificadas como Domingos de Araújo Silva, 46 anos, e Arlindo Alves da Silveira Filho, de 58 anos. Os operários trabalhavam em um elevador de construção a uma altura de 12 metros quando o equipamento se desprendeu e despencou.

O acidente aconteceu por volta das 8h. Equipes do Serviço Móvel de Atendimento à Urgências (Samu) foram acionadas e estiveram no local, mas os dois operários tiveram morte imediata.

Legenda: Perícia Forense do Ceará (Pefoce) no local do acidente. Foto: Leábem Monteiro

A construtora Pinho Mororó, responsável pela obra, afirmou por meio do seu setor jurídico que a diretoria da empresa já colocou à disposição a sua assessoria jurídica para amparar as famílias das vítimas. Além de equipe multiprofissional para dar, também, o devido suporte psicológico-emocional.

Ainda segundo o setor jurídico, as vítimas eram o dono e um funcionário da empresa contratada pela Construtora Pinho Mororó para fazer a desmontagem do equipamento (elevador de construção).

Legenda: Local do acidente com os dois operários Foto: Leábem Monteiro

Legenda: Elevador caiu durante a obra em Caucaia Foto: Leábem Monteiro

Legenda: Equipes da Polícia Militar também compareceram ao local do acidente Foto: Leábem Monteiro

