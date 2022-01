Dupla usa facão e enxada para assaltar entregador em Paraipaba, Interior do Ceará; vídeo

Um entregador foi assaltado e teve a motocicleta roubada, nas primeiras horas da manhã da última terça-feira (25), em frente a uma padaria em Paraipaba, a 94 quilômetros de Fortaleza. Os assaltantes usaram como armas uma enxada e um facão.

Imagens de câmera de segurança registraram toda a ação. Na abordagem, a vítima chegou a cair do veículo. Os assaltantes, que chegaram em uma bicicleta, ainda deram um soco na cabeça do entregador. Até a manhã desta quinta-feira (27), ninguém foi preso.

Veja vídeo que registrou o assalto:

O entregador, que se identificou somente como Arlindo, disse que estava entregando tapiocas em uma padaria em frente à Prefeitura quando foi abordado pela dupla.

"Quando eu percebi, eu recebi um murro e, ao cair, recebi outro. Não percebi que tinha um com um facão e só vi que tinha um com a enxada. Ele ameaçou tacar a enxada na minha cabeça, e eu disse que ele podia levar moto e não fizesse nada comigo", lembra.

O entregador disse ter ficado no chão, sangrando muito. Caído, ele conta ainda ter visto os dois homens assaltando outro rapaz, que estava indo para a faculdade. "Eu estou ainda aguardando a minha moto porque ela é tudo que eu tenho para trabalhar", lamenta.

A vítima passa bem.

Caso é investigado

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso é apurado pela Delegacia Municipal de Paraipaba. As Polícias Civil e Militar realizam diligências com o intuito de identificar e capturar os suspeitos.

Em nota, a assessoria da Prefeitura de Paraipaba informou que deve ser inaugurado, no próximo mês de fevereiro, pelo Governo do Estado, um batalhão do Raio na Cidade.