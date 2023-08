Dupla de bicicleta é atropelada por carro na avenida Osório de Paiva

Duas pessoas que trafegavam em uma bicicleta na avenida Osório de Paiva, no Siqueira, em Fortaleza, foram atropeladas por um veículo que seguiu viagem sem prestar socorro às vítimas. O caso aconteceu nesta sexta-feira (4) e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, a dupla estava no contrafluxo da via quando foi atropelada pelo condutor de um veículo de cor vermelha que saiu da rua Adalberto Malveira e seguiu pela Osório de Paiva. Assista:

Pouco após a colisão, o condutor da bicicleta levantou do chão e tentou socorrer a mulher, que estava de passageira. No entanto, o vídeo mostra que ela ficou caída na avenida por algum tempo, enquanto outros veículos passavam pelo local.

Investigação

A Polícia Militar informou que foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender a uma ocorrência de características semelhantes na Osório de Paiva. No entanto, ao chegar ao local, a equipe não encontrou mais as vítimas.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR