Dupla acusada de matar dentista espancado no Ceará vai a júri no próximo dia 21

Dois acusados de matar um dentista no Interior do Ceará vão sentar no banco dos réus, no próximo dia 21 de novembro. O julgamento de Wryah Fonseca Venâncio e Francisco Eduardo Pereira Carlos está programado para acontecer a partir das 9h, em Limoeiro do Norte.

A dupla foi denunciada por homicídio triplamente qualificado, tendo como vítima Lázaro Teles Felinto. O crime aconteceu no ano de 2020, em Jaguaruana. O dentista foi espancado até a morte, enquanto estava em via pública na companhia dos amigos e da namorada, esta com quem Wyrah já tinha se relacionado anteriormente.

Lázaro comemorava a vitória do prefeito da cidade e foi surpreendido pelos criminosos. Os dois acusados estão presos e serão levados para o Fórum sob escolta.

Para o advogado criminalista José Augusto Neto, que defende Francisco Eduardo, a tese do Ministério Público é exagerada: "iremos defender o nosso constituinte com as armas da acusação. Nunca tivemos nenhum segredo em relação à nossa tese de lesão corporal seguida de morte. Ele não teve o dolo de matar. Ele deve ser condenado nas sanções de pena de quatro a 12 anos, e não na sanção de homicídio triplamente qualificado, como pede impensadamente o Ministério Público".

A reportagem também procurou o advogado de Wyrah, que não se posicionou até a publicação desta matéria.

MOTIVO FÚTIL

Em dezembro de 2020, o Ministério Público do Ceará denunciou a dupla. Para o órgão acusatório, ficou comprovado que "os acusados agiram por motivo eminentemente fútil, bem como, no momento da ação, surpreenderam a vítima, tornando impossível a defesa do ofendido. A crueldade da forma empregada também se mostra evidente, haja vista o intenso sofrimento causado à vítima".

Conforme a denúncia, Wyrah e o dentista discutiram em via pública. Quando tudo aparentava ter se acalmado, o denunciado retornou na companhia do amigo para agredir a vítima.

MPCE "Agrediram a vítima covardemente com chutes e pontapés na cabeça, após cair desacordado. Vale mencionar ainda que a vítima, com a agressão recebida, sofreu traumatismo craniano e foi submetida a duas cirurgias, contudo, veio a óbito no dia 21.11.2020, seis dias após o fato"

O laudo pericial indicou lesões hemorrágicas no crânio da vítima, "denotando a violência dos golpes, razão pela qual os denunciados assumiram o risco de matar a vítima (dolo eventual). Havendo claro indício da prática do crime de homicídio pelos denunciados. A forma como os denunciados desferiram golpes contra a vítima demonstra que assumiram o risco de matá-la".

Francisco se apresentou na delegacia quando soube da morte do dentista. Dias depois, Wyrah também foi detido.