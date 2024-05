Duas pessoas morrem em acidente na Via Expressa no bairro Mucuripe

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito, na tarde desta sexta-feira (24), na Via Expressa, no bairro Mucuripe. As vítimas estavam em uma moto que derrapou na areia que estava avenida. O piloto perdeu o controle do veículo, colidiu com um poste e eles caíram, conforme testemunhas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local. O órgão não deu detalhes sobre como ocorreu o acidente.





"Na ocasião, as duas vítimas, ainda não identificadas formalmente, trafegavam em uma motocicleta e morreram no local", destacou a SSPDS, em nota.

Ainda conforme a pasta, a ocorrência seguia em andamento até o momento da publicação.