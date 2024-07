Dois homens são mortos após ataque de tiros na Comunidade dos Cocos, em Fortaleza

Dois homens foram mortos por disparos de arma de fogo na Comunidade dos Cocos, no Bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, na sexta-feira (26). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram atingidas em uma via pública. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do duplo homicídio.

Um homem, de 19 anos, morreu no local. A outra vítima foi levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. O sigilo e o anonimato são garantidos.

A SSPDS disponibiliza os seguintes canais: