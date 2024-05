Diretor de unidade prisional em Itaitinga é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares

Um policial penal foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesta quarta-feira (29), suspeito de participar de um esquema criminoso para facilitar a entrada de telefones celulares e outros ilícitos em presídios do Estado.

Atualmente, Antonio Weiber Rodrigues da Silva estava como diretor-adjunto da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), na Região Metropolitana de Fortaleza.

A operação foi comandada pela Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), com apoio do Grupo de Apoio Penitenciário (GAP), e integrada com a Delegacia de Assuntos Internos da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança (CGD).

Mandados de busca e apreensão

A ação também realizou em buscas e apreensões em endereços de outros alvos da operação. O policial está sob os cuidados da CGD.