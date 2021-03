Dez pessoas são conduzidas à delegacia após manifestação a favor de Bolsonaro em Fortaleza

Dez pessoas foram conduzidas ao 34° Distrito Policial (DP) após se recusarem a encerrar aglomeração causada em ato a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contra medidas restritivas de combate à pandemia. A manifestação foi na tarde desta segunda-feira (15), no Centro de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as conduções foram realizadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após os envolvidos desobedecerem às orientações dadas pelos policiais militares de retornarem aos seus domicílios.

O ato descumpre o que está previsto no decreto de isolamento social rígido no Ceará, que proíbe qualquer tipo de manifestação e evento presencial.

Todos foram autuados em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), no 34° DP da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por infringir determinação do poder público.

No domingo (14), 16 pessoas também foram autuadas pelo mesmo motivo.