Criminoso da lista dos mais procurados do Ceará é preso nesta sexta-feira (24) no Maranhão

Um dos criminosos mais procurados do Ceará, suspeito de liderar uma facção criminosa no Estado, foi preso nesta sexta-feira (24) pela Polícia Civil do Maranhão. Em parceria com a Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado do Ceará, foram cumpridos, ao todo, três mandados de prisão pelo crime de homicídio qualificado.

Ele foi detido em casa, no município de Chapadinha, no Maranhão, onde também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. O homem é apontado como o autor de vários homicídios, além de ter envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa.

Durante a prisão, foram apreendidas armas, munições, duas granadas, dois veículos, uma balança de precisão, cadernos com anotações de contabilidade da venda de drogas, entre outros materiais.

O criminoso foi localizado por diligências realizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Chapadinha, com o apoio de equipes do Centro de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão (CIPC), e começaram a partir de informações advindas do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará e da Força Tarefa SUSP CE.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.