Criminoso aciona reboque para furtar Hilux no Interior do Ceará

Uma Hilux foi furtada de um estacionamento após o criminoso se passar pelo dono do veículo e acionar um reboque, no Crato, no Interior do Ceará. O carro foi recuperado por meio de uma ação do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), na quarta-feira (22), após denúncias de furto mediante fraude.

O homem que trabalhava no guincho desconfiou da ação do suspeito e acionou os militares. O condutor do equipamento informou que havia recebido um telefonema do falso proprietário pedindo para rebocar a picape, pois ele estava longe e havia perdido a chave.

Veja também Segurança Mulher é resgatada de cárcere privado após marido impedir visita de juizado em Maracanaú Segurança Suspeitos de estelionato contra hotel e empresa de cartões têm carros de luxo e joias apreendidos

Veículo recuperado

O automóvel estava dentro do estacionamento do aeroporto do Crato e deveria ser levado para um outro estacionamento na mesma cidade. Após o proprietário do guincho acionar os policiais no destino, foi checado que o carro estava com uma queixa de furto.

O dono da Hilux esclareceu que percebeu o furto do seu carro logo que chegou de viagem no aeroporto. A partir das diligências, o veículo foi apresentado na Delegacia Regional do Crato, para fins de registros devidos e restituição ao proprietário.