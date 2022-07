Corpo de advogado desaparecido no mar é encontrado pelo Corpo de Bombeiros

O corpo de um advogado foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará nesta quarta-feira (6), a dois quilômetros de distância da praia da Beira-Mar. De acordo com testemunhas, o homem estava desaparecido desde a noite de segunda (4), quando entrou no mar para nadar e não voltou mais.

O Corpo de Bombeiros relatou que o corpo foi encaminhado para a Perícia Forense do Estado (Pefoce). Mergulhadores da corporação haviam iniciado as buscas na mesma noite do desaparecimento, com foco na região entre o Ideal Clube e da Praia dos Crush.

A vítima, segundo as testemunhas, se trata do advogado Jorge Cavalcante. Antes de desaparecer no mar, ele estava na praia com sua esposa, Denise Esmeraldo, que acionou os bombeiros tão logo sentiu a falta do esposo.

Despedida

Denise se despediu do marido em uma postagem publicada nos 'Stories' do Instagram.

"Como é grande o meu amor por você. Aonde quer que você esteja, que os anjos de luz te ajudem, amparem e te conduzam a uma das moradas do pai. E por favor, nunca deixe de olhar por mim e pelo Jorginho", escreveu a cirurgiã-dentista. O casal tem um filho ainda bebê.

Legenda: A esposa de Jorge se despediu dele nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

