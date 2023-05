Comoção e homenagens marcam enterros dos policiais civis mortos em Camocim

Os policiais civis mortos dentro da Delegacia de Camocim, nesse domingo (14), foram sepultados em diferentes locais do Ceará e em Teresina, no Piauí, nesta segunda-feira (15). Velórios e enterros das vítimas foram marcados por comoção e homenagens prestadas por amigos, familiares e membros da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

No Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, foi enterrado o escrivão Francisco dos Santos Pereira, o 'Chicão'. A despedida aconteceu por volta das 17h. Mazé dos Santos Pereira, mãe de Francisco, disse que conversou com o filho pela última vez no sábado (13).

"Ele era um ótimo filho, um ótimo esposo, um ótimo pai. Sempre estava junto da gente. Sábado a gente se falou e ele disse que estava tudo bem", contou Mazé.

CORTEJO FÚNEBRE

Legenda: Familiares se despedem de Francisco dos Santos Pereira, o 'Chicão' Foto: Kid Júnior

Secretário da Segurança Pública, Samuel Elanio e o delegado geral Márcio Gutiérrez participaram do enterro. O delegado Jaime de Paula Pessoa, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Ceará (Adepol-CE) também prestou condolências às vítimas e disse lamentar a situação. Jaime de Paula Presidente Adepol-CE Hoje estamos aqui enterrando o colega e com olhar, acolhimento voltado para a família. Posterior, vamos racionalizar e analisar trabalho de recuperação de tudo isso, saúde mental. A família deles tem todo o apoio da Adepol e do Sinpol Legenda: Dezenas de policiais civis foram ao enterro Foto: Matheus Facundo Francisco trabalhou na Polícia Civil durante 12 anos e queria tentar carreira de delegado. Na ficha de 'Chicão' constavam elogios pelo excelente serviço prestado, bem como pelo bom atendimento ao público, conforme a Polícia.

Legenda: Os enterros em Camocim começaram por volta das 17h Foto: Reprodução

Já o inspetor Gabriel de Souza, natural do Piauí, foi sepultado em Teresina.

Gabriel foi admitido na Polícia Civil em 2013. Atuou nas Delegacias de Ibiapina, Tianguá, Jijoca de Jericoacoara e Camocim, onde estava lotado atualmente.

CRIME PREMEDITADO

O agressor teria premeditado o crime, segundo o delegado geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez. O Diário do Nordeste apurou que o policial suspeito chegou em uma motocicleta e invadiu o imóvel pelos fundos.

Legenda: Pefoce e Polícia Militar atenderam a ocorrência na Delegacia Regional de Camocim Foto: Matheus Ferreira

O policial civi l Antônio Alves Dourado foi preso em flagrante pelos homicídios. Ele passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (16) e teve a prisão convertida em preventiva.

