Colisão entre viatura da Polícia Militar e motocicleta deixa entregador morto na Aldeota

Um entregador morreu após a moto em que ele estava colidir com uma viatura da Polícia Militar no cruzamento das ruas Torres Câmara com Osvaldo Cruz, no bairro Aldeota, em Fortaleza, na noite deste domingo (13).

A viatura seguia na rua Torres Câmara em direção ao bairro Vicente Pizon para dar apoio a outra composição em uma ocorrência com tiros, segundo os policiais, quando passou pelo cruzamento e colidiu com o motociclista. Os agentes afirmam que todas as sirenes do veículo estavam ligadas e o semáforo estava aberto para eles.

Conforme testemunhas, Raimundo Antônio Aguiar , 44 anos, estava trafegando de moto na rua Osvaldo Cruz, quando foi atingido pelo carro da polícia e arremessado na calçada de um prédio residencial, onde morreu. Ele deixa deixa esposa e três filhos, entre eles, uma criança de um ano.

Após o acidente, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e fez os primeiros levantamentos que irão auxiliar as investigações sobre as causas do acidente.