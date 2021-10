Cinco suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes são presos em Fortaleza

Cinco suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes foram presos nesta sexta-feira (15) em Fortaleza, pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) da Polícia Civil. A operação de enfrentamento a pornografia infantojuvenil contou com o apoio da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A ofensiva contou com o apoio do serviço de inteligência da Polícia Civil e teve como objetivo cumprir quatro mandados de prisão preventiva por crimes de estupro de vulnerável. Os investigados são homens com idades entre 37 e 52 anos, investigados pela Dceca por crimes ocorridos entre 2020 e 2021.

Os policiais civis ainda cumpriram um mandado de busca e apreensão, que culminou na prisão em flagrante de um homem de 32 anos autuado por armazenamento de material pornográfico envolvido com crianças e adolescentes, no bairro Parquelândia.

Apreensão

Com ele, os policiais civis apreenderam um notebook que será analisado pela Pefoce. Além da ação na Parquelândia, a ação se estendeu aos bairros Aldeota, Siqueira, Álvaro Weyne e Maraponga.

O delegado Carlos Alexandre, da Dceca, disse que o trabalho teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão por estupro de vulnerável e um de busca e apreensão, que resultou em um flagrante por compartilhamento de material pornográfico. "A tônica é realizar mais operações para coibir esse tipo de crime”, afirmou.

