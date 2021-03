Cinco pessoas em situação de rua são presas após furtar aparelhos de TV em Fortaleza

Cinco pessoas em situação de rua foram presas em flagrante na noite desse domingo (28) após furto a uma loja de eletrônicos na Praia de Iracema, em Fortaleza.

Segundo a Polícia Militar (PMCE), uma denúncia anônima feita por volta das 23h informou que um grupo teria furtado um estabelecimento comercial na Avenida Monsenhor Tabosa, esquina com a Rua Ildefonso Albano.

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) iniciou as diligências no local. Durante as buscas, os militares conseguiram prender os cinco suspeitos e recuperar quatro aparelhos de televisão.

Foram detidos Italo Ferreira de Sousa, 20, Antônio Ismael Sousa Pereira,25, Jardel da Silva Borges, 19, Matheus Robert da Silva Júnior, 25, e Cícero Januário Da Silva Júnior.

O grupo foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota, que instaurou um procedimento por furto com base no artigo 155 do Código Penal Brasileiro.