Chacina de Ibaretama: filhos de vereadora eleita e líder de facção se tornam réus

A 1ª Vara da Comarca de Quixadá aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) contra Francisco Victor Azevedo Lima e Kelvin Azevedo Lima, considerados suspeitos de prestar auxílio logístico para que um grupo criminoso efetuasse a chacina de Ibaretama.

Wandeson Delfino de Queiroz, o 'Interior', apontado como líder da facção responsável pela matança, também tornou-se réu. Ele tem um mandado de prisão em aberto e é considerado foragido pelas autoridades policiais. Na chacina de Ibaretama, sete pessoas foram mortas, incluindo dois integrantes da mesma família, sendo uma criança de seis anos.

"Pela análise dos autos, verifico indícios suficientes de autoria e de materialidade, configurando, configurando a justa causa penal necessária ao recebimento da exordial", escreveu o juízo de Quixadá, ao aceitar a denúncia contra os filhos da vereadora e o líder de facção.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, além da disputa entre grupos faccionados, a motivação do crime foi a intenção de acabar com roubos no reduto eleitoral da vereadora eleita Edivanda de Azevedo. Ela é mãe dos réus Kelvin e Victor e foi indiciada por envolvimento no crime. Além da vereadora e dos filhos, o irmão e o enteado da parlamentar também foram indiciados.