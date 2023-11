Centro Integrado de Segurança Pública do Ceará é inaugurado com investimento de R$ 196 milhões

O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do Ceará foi inaugurado nesta segunda-feira (20), em Fortaleza, durante cerimônia com a presença do governador Elmano de Freitas, além do ministro da Educação, Camilo Santana, e do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio. A previsão é de que mais de dois mil profissionais sejam alocados no espaço.

O equipamento, agora oficialmente finalizado, integra as sedes administrativas e núcleos de comando dos diferentes órgãos vinculados à SSPDS, com aplicação de R$ 161 milhões na construção.

Com o centro, "vamos ter um conjunto de informações importantes de como se comporta a organização criminosa, seja no sistema prisional ou na rua, para que a gente possa, de maneira correta, nos adiantar nas ações [de enfrentamento]", resumiu o governador Elmano.

Veja também

Considerado o maior investimento em estrutura de segurança na história do Estado, o local reúne a nova sede da SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o Centro do Inteligência do Ceará (CIC) e o Centro de Convivência.

Além da construção, foram aplicados R$ 35 milhões em equipamentos, com o objetivo, segundo o Governo, de trazer maior eficiência administrativa, operacional e logística para as Forças de Segurança. O total de investimento, conforme o Estado, foi de R$ 196 milhões.

Em discurso durante o evento, Elmano pontuou ainda que a intenção é realizar novos concursos voltados a profissionais da Segurança Pública no Ceará. "Nós temos que fortalecer essas instituições. Já pedi aos funcionários de Segurança, quem se aposentou nesse período, para que a gente possa recolocar o efetivo e o reforço que planejamos para essas instituições. Sabemos que a academia tem um limite, mas nós vamos chamar aquilo que a academia comporta", comentou.

Para Tadeu Alencar, secretário nacional de Segurança Pública, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, o Cisp garante que a integração entre os estados no que diz respeito à Segurança será "real, efetiva". "Um país de dimensões continentais como o Brasil reclama uma integração, uma articulação muito grande entre os entes federativos. E essa integração ocorre em diversos níveis. Fizemos um esforço muito grande de restaurar o diálogo com os estados, estava muito fragmentado. Foi uma diretriz clara dele [do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva] de que trabalhássemos com todos, independentemente de alinhamento político", afirmou o gestor.

Forças de Segurança

A nova sede da SSPDS terá dois blocos, abrigando cerca de 1.120 servidores, militares e colaboradores terceirizados nas coordenadorias e assessorias da Secretaria. Além disso, o local também contará com a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS, com 36 servidores e colaboradores, militares e civis.

Já o Centro de Inteligência do Ceará (CIC), segue reunindo seis agências de inteligências. São elas: a Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS), o Departamento de Inteligência Policial (DIP/PC-CE), a Assessoria de Inteligência (Asint/PMCE) e a Coordenadoria de Operações e Inteligência (CCOI/CBMCE).

O local também recebe o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública do Nordeste (CIISPR), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) do Governo Federal; e a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

Na nova Superintendência da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), 250 pessoas estarão lotadas nas áreas de trabalho dos departamentos administrativos e operacionais da PC-CE, além do Gabinete do Delegado-Geral.

Enquanto isso, 500 pessoas estarão no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com um novo prédio anexo. O órgão terá a Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), a Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento (Codip), a Célula de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cetic), a Assessoria Jurídica (Asjur), a Assessoria de Comunicação (Ascom), a Coordenadoria Administrativo-Financeiro (Coafi), a Coordenadoria de Gestão de Projetos (Cogepro) e com a Coordenadoria de Geral de Operações (CGO).