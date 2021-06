Casal de idosos é preso por fazer cirurgia caseira em cachorro em Iguatu, no Interior do Ceará

Uma tutora de 63 anos e um homem de 81 anos foram presos em flagrante por maus-tratos a um animal neste sábado (12), em Iguatu, no Interior do Ceará. Segundo a Polícia Militar (PM), o idoso realizou uma castração caseira no cachorro da mulher.

Sem anestesia, o procedimento ocorreu na residência da própria tutora, e os materiais utilizados teriam sido um facão, vinagre e água gelada. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Ainda conforme a PM, os testículos do animal foram descartados em um esgoto. Os órgãos foram recuperados e entregues ao veterinário da organização não Governamental (ONG) Vira Lata de Raça, que acompanha o caso. O cão se recupera e segue assistido pela entidade após o resgate.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), o casal foi flagrado pelos policiais, no imóvel, após denúncias.

No momento da abordagem, informou a pasta, os suspeitos limpavam o sangue do cachorro. O homem é conhecido na região por realizar esses procedimentos caseiros.

A dupla não possui antecedentes criminais e foi conduzida para a Delegacia Regional de Iguatu, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de maus-tratos aos animais.

Leia mais Metro Santuário abriga jumentos para combater maus-tratos aos animais em Fortaleza

Denúncias

Denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o Whatsapp (85) 3101-0181.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3581-0307, da Delegacia Regional de Iguatu. O sigilo e o anonimato são garantidos.