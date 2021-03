Casal cearense é preso vindo do Rio Grande do Norte com mais de 270 tabletes de maconha

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na manhã desta segunda-feira (15), um casal cearense vindo do Rio Grande do Norte com 272 tabletes de maconha. O entorpecente, ao todo, pesava 150 quilogramas (kg).

Agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) fizeram abordagem de um veículo na CE-040, no município de Aracati, em uma barreira sanitária. O carro, modelo Fiat Siena, tinha placa de Fortaleza, e o casal que estava a bordo permitiu que os policiais fizessem vistoria. No porta-malas, foram encontrados os tabletes com a droga.

Os suspeitos, identificados como Josenilson Xavier de Souza, 26 anos, e Samara Moura da Silva, 28 anos, e a droga foram levados à Delegacia Regional do município, da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Na unidade, a carga foi pesada, e a dupla, ouvida pelas autoridades.

Em depoimento, os cearenses afirmaram ter trazido a maconha por encomenda. Ambos foram autuados em flagrante por associação para o tráfico e tráfico interestadual de drogas. A Polícia Civil seguirá investigações a fim de saber para quem o material seria entregue.