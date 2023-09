Capitão da PM perde controle de carro e cai de ponte no Interior do Ceará

Um capitão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) sofreu acidente de carro, no Interior do Estado, na noite dessa sexta-feira (22). O oficial estava de folga e perdeu o controle do veículo particular, caindo de uma ponte de quase 10 metros de altura.

Conforme a PMCE, o acidente aconteceu na rodovia BR-222. O militar foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até Sobral.

Assuntos relacionados

Ele sofreu fratura em um dos braços, e tem quadro clínico de saúde estável, sem risco de morte.

SINALIZAÇÃO

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) disse em nota que no local foi implementado recentemente sinalização horizontal e vertical necessária para o viaduto.