Câmara Municipal de Itapajé e rádio local são atacadas em retaliação a traficante morto em confronto

Criminosos atacaram a Câmara Municipal de Itapajé e uma rádio local da cidade, durante a madrugada deste domingo (19). Conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, as fachadas dos prédios foram alvejadas a tiros e também atingidas com uso de coquetel molotov. Ninguém ficou ferido.

Os ataques teriam acontecido em retaliação a um traficante morto durante confronto com militares, na última semana. Equipes de outras cidades foram deslocadas para auxiliar no atendimento a ocorrência. Dois suspeitos foram detidos instantes após os ataques.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que os vidros da Câmara e da rádio ficaram estilhaçados. Os suspeitos foram encontrados em um matagal no entorno dos locais dos crimes, enquanto trocavam de roupa e se preparam para fugir.

Legenda: A Câmara Municipal de Itapajé foi o segundo prédio atacado durante a madrugada Foto: Divulgação

Um dos capturados foi identificado como José Henrique Sousa dos Santos. Já o segundo, é menor de idade. A dupla foi encaminhada até a Delegacia de Itapipoca, plantonista na região. As buscas continuam no intuito de capturar demais envolvidos

DINÂMICA DO CRIME

Conforme o tenente L. Mota, que participou da ocorrência, o primeiro prédio a ser atacado foi a rádio. Em seguida, o bando se deslocou até a Câmara Municipal de Itapajé.

Legenda: Dois suspeitos foram detidos Foto: Divulgação

Ao receber informações sobre o atentado, foram deslocados agentes do policiamento ostensivo das cidades no entorno. Participaram da operação viaturas de Irauçuba e da Força Tática.

Os policiais avistaram uma dupla em atitude suspeita em um matagal. Quando abordados, teriam confessado a ação. Nos celulares dos suspeitos tinham mensagens com detalhes do crime.