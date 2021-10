Bebê de um ano é encontrado morto dentro de tanque de água no interior do Ceará; polícia investiga

Um bebê de apenas um ano e sete meses foi encontrado morto, dentro de um tanque de água, no município de Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso, ocorrido no último sábado (30)

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a criança caiu no tanque de água e morreu afogada, em um terreno na localidade Riacho Verde II.

SSPDS Em nota Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram na ocorrência, onde realizaram os primeiros levantamentos sobre os fatos."

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Quixadá e transferido para a Delegacia Municipal de Quixeramobim, que irá investigar o caso, segundo a SSPDS.

Como realizar uma denúncia

A Pasta ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS; ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (88) 3441-0302, da Delegacia Municipal de Quixeramobim. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.