Assalto com três reféns em farmácia na Aldeota, em Fortaleza, termina com homem preso

Um homem que fez três funcionárias de uma farmácia reféns no bairro Aldeota, em Fortaleza, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na tarde desta terça-feira (31). O criminoso estava com uma arma artesanal apontada para as mulheres enquanto recolhia objetos. Não havia clientes no momento da ocorrência.

Prisão foi realizada após policiais do motopatrulhamento da 1ª Companhia do 8ª Batalhão da PMCE que faziam patrulha na região receberem um chamado. O estabelecimento fica no cruzamento da avenida Desembargador Moreira com a rua República do Líbano.

O criminoso, identificado como Francisco Ismael da Silva Pereira, 27 anos, foi desarmado e capturado pelos agentes, que o encaminharam ao 2º Distrito Policial (DP), onde o procedimento foi instaurado. Ele possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.

"A motopatrulha rapidamente chegou no local e identificou o homem, que estava com as três mulheres rendidas no chão. Com bastante cautela e técnicas policiais, conseguimos fazer abordagem, desarmá-lo e liberar as funcionárias", informou o subtenente Carlos, do 8º Batalhão, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Os objetos subtraídos pelo homem, como celulares e produtos da farmácia, foram recuperados. Os policias apreenderam também a arma artesanal calibre. 12 usada no crime.