Assaltante é preso em flagrante após roubar e arrastar mulher em lotérica do Meireles; vídeo

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (30) após assaltar uma mulher que estava em uma lotérica na Avenida Abolição, no bairro Meireles, em Fortaleza.

Câmeras de segurança do estabelecimento mostram quando Fernando Policarpo Duarte, de 28 anos, chega ao local do crime em uma bicicleta. Ele permanece na lotérica por volta de 3 minutos, observa o movimento do lado de fora e depois entra no estabelecimento. É neste momento em que o assalto teria sido realizado.

Desesperada, a mulher ainda tentou segurar o assaltante. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e, instantes depois, prendeu Fernando ainda em posse do dinheiro que teria sido roubado.

Ele foi autuado foi roubo e levado ao 2º Distrito Policial (DP) da Capital cearense. A quantia roubada foi devolvida à vitima. A polícia não informou o montante.