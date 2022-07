Armeiros e especialistas em assaltar casas de praia são presos em Caucaia

Dois homens foram presos em Caucaia, no início da tarde desta segunda-feira (18). De acordo com um policial militar que participou da captura, a dupla pertence a uma facção criminosa local e tem como função repassar armamentos para serem utilizados em assaltos. Eles também teriam experiência em atuar em roubos às casas de praia localizadas na cidade da Região Metropolitana.

Os detidos foram identificados como Marcos Vinícius Correia da Silva, 23, já com antecedentes criminais, e José Edvaldo da Silva Oliveira, 19. Ambos foram autuados em flagrante por policiais do 12º Batalhão de Policiamento Militar, de Caucaia.

Conforme o tenente-coronel Hideraldo Bellini, comandante do 12º BPM, após recebimento de denúncias, o Serviço de Inteligência apurou as informações e os PMs localizaram os suspeitos portando drogas e armas.

Há ainda suspeita que os homens teriam envolvimento, mesmo que indireto, em homicídios, já que intermediavam armas de fogo utilizadas nos assassinatos.

Legenda: Com a dupla foram apreendidas armas, munições e objetos referente ao tráfico de drogas Foto: Reprodução

Marcos Vinícius já tinha sido preso em 2019, em Caucaia, sob suspeita de fabricar armas de fogo. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que, em junho de 2019, Vinícius foi solto por decisão da Justiça do Ceará. Ele chegou a ser monitorado com uso de tornozeleira eletrônica durante quase seis meses.

No último mês de junho, uma nova decisão da Justiça beneficiou Marcos Vinícius mais uma vez. De acordo com a decisão proferida na 4ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia, o suspeito já cumpria medida cautelar há três anos e não tinha voltado a delinquir.

O Poder Judiciário pontuou que a pauta de audiências na unidade "se encontra lotada" e como as medidas já foram cumpridas sem infrações há três anos, este seria momento de revogá-las.

