Agricultor é preso suspeito de estuprar criança de três anos em Brejo Santo, no interior do Ceará

Um agricultor de 34 anos foi preso nessa quinta-feira (18) suspeito de estuprar uma criança de três anos em Brejo Santo, no interior do Ceará.

De acordo com a Polícia Militar, as diligências iniciaram após o crime, ocorrido no dia anterior à prisão. Segundo a apuração dos agentes José Hilton Carneiro Furtado teria cometido a violência sexual e fugido em uma motocicleta.

Uma equipe de policiais militares, que foram acionados por terceiros, realizou diligências e encontrou o suspeito em um terreno.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foi instaurado um inquérito policial em flagrante.

Conforme apuração da PM, José Hilton não tem relação de parentesco com a vítima e aproveitou o descuido da família para atrair a criança.