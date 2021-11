Criminosos trocam tiros com a PM, batem caminhonete e fogem a pé em São Gonçalo do Amarante

Suspeitos de realizar uma série de assaltos em Sobral, no interior do Ceará, trocaram tiros com a Polícia Militar durante uma perseguição realizada nessa quarta-feira (17). Na ocasião, os criminosos bateram a caminhonete em que estavam no acostamento da BR-222, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, e fugiram para um matagal.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada acerca da localização de uma Toyota Hilux envolvida em vários roubos em Sobral e que estava se deslocando pela BR-222, com os suspeitos em sentido a Caucaia, na Grande Fortaleza.

A composição saiu em perseguição, e interceptou o veículo à altura do km 60, em São Gonçalo do Amarante. Ao verem a viatura, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais militares, que revidaram. Os criminosos bateram a caminhonete no acostamento da rodovia federal e fugiram em direção a um matagal.

Apreensões

Foram encontrados no carro, segundo a instituição, uma espingarda calibre .12, 42 munições calibre .38 intactas, nove munições calibre .12 intactas, cinco munições calibre .20 intactas e uma deflagrada, e duas munições calibre .40 deflagradas.

Também foram apreendidos nove aparelhos celulares, um tablet, um aparelho de TV, dois relógios, objetos de ouro, três botijões de gás, uma caixa de som, entre outros objetos, frutos de roubo, conforme a PM. Uma balaclava e 15 gramas de maconha também foram encontradas no carro.

A Toyota Hilux e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante está responsável pela investigação. Os agentes seguem à procura dos suspeitos.