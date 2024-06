Agência de turismo é acusada de aplicar golpe em grupo de religiosos de Fortaleza

O sonho de uma expedição de fé até Curitiba acabou se tornando um pesadelo para um grupo de 98 pessoas, do Ceará e do Piauí, na noite dessa quinta-feira (27). Em relatos enviados ao Diário do Nordeste, clientes da agência Aguiar Turismo acusaram a empresa de estelionato.

De acordo com a fisioterapeuta Monalisa Cássias, 26 anos, filha de uma das vítimas, a viagem partiria na madrugada desta sexta-feira (28) do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, com destino à capital paranaense. Um padre que faria parte da viagem foi quem comunicou aos clientes que a viagem não seria realizada.

Vários idosos acreditaram porque já tinham viajado com ele (dono da empresa) e não esperavam por isso. Quando foi nessa quarta-feira (26), ele já tinha sumido, não respondia mais ninguém no grupo e parou de mandar o roteiro da viagem. Ontem, ligamos para o hotel e a moça informou que ele tinha feito a reserva para 108 pessoas, mas não havia realizado o pagamento". Monalisa Cássias Fisioterapeuta

Ela disse, ainda, que a empresa foi encerrada no último dia 15 de junho, mas o grupo só descobriu após saber que não iriam embarcar. Nas redes sociais, a agência publicou nota informando da impossibilidade de realizar a viagem na data contratada "por motivos de força maior", acrescentando que a excursão será remarcada para setembro, quando ocorre a Festa das Santas Chagas.

A fisioterapeuta reforça, no entanto, que em nenhum momento o grupo foi avisado de que a viagem estava indefinida. "Em nenhum momento ele disse a posição dessas passagens, de como tava". Entre as vítimas, inclusive, há idosos do interior do Piauí, que se deslocaram para Fortaleza acreditando no embarque para o Sul do país na sequência.

A aposentada Maria das Neves Barros Nascimento, 65, afirma ter pago o valor de R$ 2.350,00 pelo pacote contratado, parcelado em dez vezes. Ela disse que ao chegar próximo à data da viagem, questionou o proprietário da empresa pelas passagens aéreas, mas nunca houve retorno da parte dele.

"Já estávamos com tudo arrumado, eu já estava até pronta para ir ao aeroporto, quando às 19 horas ele informou ao religioso que ia com a gente sobre o ocorrido, que não havia dado certo", disse.

O prejuízo da assessora administrativa Isabel Cristina dos Santos, de 34 anos, chega a R$ 2.700, além da tristeza por não realizar a viagem que costuma fazer todos os anos para a capital paranaense.

"Me senti lesada não pelo dinheiro, mas porque ele brincou com a nossa fé. Quem tem promessa, quem quer dar testemunhos, para quem tem costume de estar lá como eu, fiquei muito triste por isso, porque se ele tivesse pelo menos avisado uma semana antes, a gente teria se programado, mas ele veio às 19 horas", lamentou.

Defesa alega problemas financeiros

Em nota, a advogada da empresa Aguiar Turismo disse que a empresa tentou adquirir as passagens, mas não conseguiu devido a uma série de problemas financeiros.

"A empresa está organizando uma forma de ressarcir os clientes no tempo mais breve possível e também está analisando possibilidade de uma nova data para aqueles que quiserem efetuar a remarcação", diz o comunicado.

Polícia Civil investiga o caso

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) mediante os Boletins de Ocorrência já registrados pelas vítimas. "A PCCE orienta que outras possíveis vítimas registrem o BO, que pode ser feito presencialmente, em qualquer delegacia", explica a corporação.

Além do registro presencial, o BO pode ser feito por meio do site da Delegacia Eletrônica (Deletron), em qualquer hora do dia ou da noite, conforme a PCCE.

Nota da defesa na íntegra

A agência tem mais de 10 anos de atuação e não trabalha dando golpes. Esse ano ocorreram várias viagens como Minas Gerais, Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Gramado, Juazeiro do Norte, dentre outras.

Em relação à viagem em comento, a empresa tentou adquirir as passagens, no entanto, não teve êxito, pois encontra-se passando por uma série de problemas financeiros.

Contudo, não tem interesse de prejudicar nenhum de seus clientes, muito pelo contrário.

A empresa está organizando uma forma de ressarcir os clientes no tempo mais breve possível e também está analisando possibilidade de uma nova data para aqueles que quiserem efetuar a remarcação.

Foto: Reprodução

Nota da Polícia na íntegra

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que apura as circunstâncias de um crime de estelionato, noticiados por meio de Boletins de Ocorrência (BOs), em que relata que um grupo de pessoas teria comprado uma viagem que não ocorreu. A PCCE orienta que outras possíveis vítimas registrem o BO, que pode ser feito presencialmente, em qualquer delegacia. O registro também pode ser feito na Delegacia Eletrônica (Deletron), no site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, em qualquer hora do dia ou da noite. A Deletron atende todo o Ceará.