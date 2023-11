Advogado e mais sete suspeitos são presos em operação contra facção no Ceará e no RJ

A 8ª fase da Operação Profilaxia, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta terça-feira (28), prendeu pelo menos oito suspeitos de integrar uma facção criminosa, no Ceará e no Rio de Janeiro. Entre os detidos, estão um advogado e três chefes do grupo criminoso.

"Quatro alvos foram capturados no Ceará, como responsáveis pela comercialização de drogas e crimes de homicídios. Um quinto homem, que é advogado, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele é suspeito de envolvimento com um grupo criminoso atuante no Estado", detalhou a PC-CE.

A Operação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), da PC-CE, e conta com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) e do Departamento de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Além das prisões, são cumpridos mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens imóveis e móveis. Mais detalhes da Operação serão divulgados pela Polícia Civil do Ceará, em coletiva de imprensa, nesta terça (28).

Advogadas já foram presas na Operação

A Operação Profilaxia já cumpriu mandados contra outras três advogadas, também ligadas à facção criminosa, na 5ª fase, deflagrada em agosto deste ano.

Segundo as investigações da Polícia Civil, uma advogada presa trazia drogas de outros países e vendia o quilo da cocaína no Ceará por R$ 28 mil. Outras duas advogadas, que também foram alvos da Operação, atuavam como "pombo correio" do crime organizado.