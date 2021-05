Adolescente é encontrado morto no mesmo dia do aniversário no Eusébio

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (20), no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Policiais militares já o encontraram sem vida e com as mãos amarradas para trás. A vítima morreu no mesmo dia do aniversário.

O homicídio ocorreu na rua Luiz Linhares, no bairro Santa Clara. Além do corpo do jovem, os agentes de segurança localizaram a poucos metros um veículo de apoio usado na ação criminosa.

A Polícia Civil deverá investigar se o assassinato tem relação com a captura de três homens que roubaram um carro minutos antes da execução no bairro Coaçu.

A vítima tinha antecedentes criminais, mas o histórico de delitos não foi divulgado.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações do crime à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Esta matéria será atualizada mediante resposta da Pasta.