Acusado de roubar celular, homem sofre tentativa de linchamento em Fortaleza

Um homem sofreu uma tentativa de linchamento, na tarde desse domingo (17), na avenida Senador Virgílio Távora, no Meireles, em Fortaleza. Pessoas acusaram o suspeito de roubar um celular na região.

Porém, segundo a Polícia Militar, o homem não portava "nada de ilícito" no momento em que agentes do 8º Batalhão que passavam pela via e se depararam com a situação.

Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram o homem ensanguentado, sentado no chão cercado por um grupo.

"O celular da senhora que acusava o homem não foi localizado", informou a PMCE, em nota.