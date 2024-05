Acidente entre ônibus escolar e carro deixa um morto em Iguatu, no Ceará

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus escolar deixou uma pessoa morta e outras feridas, na manhã desta quinta-feira (23), na CE 282, em Iguatu, no Centro-Sul do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que está no local para o controle de tráfego, os veículos se envolveram em uma colisão frontal na rodovia, que liga Iguatu ao município de Icó. A Perícia Forense ainda determinará as circunstâncias do acidente.

Com o impacto, o ônibus foi jogado para fora da rodovia. Além do motorista, 27 pessoas estavam no veículo, entre estudantes e professores, e todos tiveram apenas escoriações leves.

Legenda: Com o impacto, o ônibus foi jogado para fora da rodovia Foto: Wandenberg Belém

Condutor foi socorrido

A vítima morta era passageiro do carro, que ficou preso nas ferragens e veio a óbito ainda no local. O motorista teve ferimentos no rosto e nas mãos, mas conseguiu sair sozinho do veículo e foi socorrido para um hospital da região.

Para evitar ocorrências do tipo, o subtenente da PRE-CE, Marcos Costa, recomenda atenção redobrada nas ultrapassagens e no respeito à velocidade máxima permitida da via. "E atenção porque com as chuvas aumentam a danificação da pista de rolamento", acrescentou.