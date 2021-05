75 pessoas são conduzidas à delegacia por realizar festa em posto de combustível, em Aquiraz

A Polícia Militar dispersou uma aglomeração em um posto de combustível na noite de sábado (22) em Aquiraz, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.

Diversas pessoas faziam uma festa no local, desrespeitando as medidas de isolamento do Estado. De acordo com a PM, 75 delas foram levadas à delegacia.

Na Delegacia Metropolitana do Eusébio, para onde foram conduzidas, foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra 74 pessoas. Um Boletim de Ocorrência Circunstanciado foi feito contra um adolescente que consumia bebida alcoólica na festa.

Legenda: Polícia encontrou festa durante patrulhamento de rotina na noite de sábado (22) Foto: Divulgação/Polícia Militar

Patrulha

A festa foi encontrada em um patrulhamento de rotina do 25º Batalhão da Polícia Militar. Ao passar pelo posto, os policiais constataram que havia carros parados e inúmeras pessoas aglomeradas

Em fotos divulgadas pela PM, é possível ver os indivíduos sendo revistados em uma fila que vai de uma ponta a outra do posto de combustível, localizado na BR-116.

A operação foi realizada com o apoio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Decreto proíbe aglomerações

Apesar da permissão para o funcionamento de alguns setores, aglomerações em festas estão proibidas pelo decreto de isolamento social em vigência no Ceará. Toque de recolher de 22h às 5h também ainda está vigor em todo o Estado.