Vida Ativa

Instituição esteve à frente de reuniões com o Governo do Estado para reconhecimento da atuação do profissional de Educação Física e das academias, pelo bem-estar da população.
Em entrevista, Ricardo Catunda aborda os desafios e as possibilidades de intervenção pedagógica pelos profissionais de Educação Física nas escolas.
Em tempos de pandemia, profissionais explicam como os exercícios contribuem para melhorar a saúde física e mental.
Afinal, treinar com máscara é prejudicial? Especialistas respondem e orientam como tirar melhor proveito do exercício físico.
Treino por meio da internet tornou-se uma nova realidade para milhares de pessoas na quarentena. Profissionais de Educação Física precisaram se reinventar.
Prática de exercícios deve ser acompanhada por profissional.
Com a orientação do profissional habilitado, o risco de lesões é menor e a garantia de qualidade de vida, muito maior.
Educação Física na escola é vital para o desenvolvimento de habilidades que duram para a vida toda.
CREF5-CE fiscaliza a atuação profissional, habilita e orienta o exercício profissional.
Estudos e especialistas comprovam os benefícios dos exercícios físicos para a saúde.