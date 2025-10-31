Diário do Nordeste
CREF5 lidera negociações para liberar atividades físicas no Ceará

Instituição esteve à frente de reuniões com o Governo do Estado para reconhecimento da atuação do profissional de Educação Física e das academias, pelo bem-estar da população.

Redação 01 de Setembro de 2020
desafios

Vida Ativa

Profissionais superam desafios durante a pandemia

Em entrevista, Ricardo Catunda aborda os desafios e as possibilidades de intervenção pedagógica pelos profissionais de Educação Física nas escolas.

Redação 01 de Setembro de 2020
Imagem de uma mulher sentada com roupa de academia.

Vida Ativa

Atividade física regular ameniza efeitos do isolamento social

Em tempos de pandemia, profissionais explicam como os exercícios contribuem para melhorar a saúde física e mental.

Redação 01 de Setembro de 2020
Imagem de uma mulher treinando com máscara.

Vida Ativa

O que você precisa saber sobre treinos com máscaras

Afinal, treinar com máscara é prejudicial? Especialistas respondem e orientam como tirar melhor proveito do exercício físico.

Redação 01 de Setembro de 2020
Ilustração de uma tela de celular com imagem de treino online.

Vida Ativa

Aulas online:desafio ou oportunidade

Treino por meio da internet tornou-se uma nova realidade para milhares de pessoas na quarentena. Profissionais de Educação Física precisaram se reinventar.

Redação 01 de Setembro de 2020

Vida Ativa

Ajuda na medida certa

Prática de exercícios deve ser acompanhada por profissional.

Redação 30 de Setembro de 2019

Vida Ativa

No conforto do lar

Com a orientação do profissional habilitado, o risco de lesões é menor e a garantia de qualidade de vida, muito maior.

Redação 01 de Setembro de 2019

Vida Ativa

Da escola para a vida

Educação Física na escola é vital para o desenvolvimento de habilidades que duram para a vida toda.

Redação 01 de Setembro de 2019

Vida Ativa

Conselho Regional de Educação Física tem atuação destacada no Ceará

CREF5-CE fiscaliza a atuação profissional, habilita e orienta o exercício profissional.

Redação 01 de Setembro de 2019

Vida Ativa

Prática de exercícios faz as pessoas mais felizes

Estudos e especialistas comprovam os benefícios dos exercícios físicos para a saúde.

Redação 01 de Setembro de 2019
