Davi de Raimundão retira pré-candidatura em Juazeiro do Norte e anuncia apoio a Fernando Santana

O deputado estadual Davi de Raimundão (MDB) retirou a pré-candidatura a prefeito de Juazeiro do Norte. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27) em publicação nas redes sociais. Ele anunciou ainda o apoio ao pré-candidato do PT ao cargo, Fernando Santana. O petista deve concorrer com o atual prefeito da cidade, Glêdson Bezerra (Podemos), que tentará conquistar uma inédita reeleição na cidade do Cariri cearense.

"Pensando no povo juazeirense, tomo a difícil, mas necessária decisão de nos unir ao projeto de Fernando Santana para a prefeitura de Juazeiro do Norte", disse.

No anúncio, Davi de Raimundão disse que concorrer à Prefeitura de Juazeiro do Norte "não é vaidade nem um projeto pessoal".

Segundo o deputado estadual, a desistência se dá por entender que Santana possui "mais condições diante do atual momento político estadual e nacional de reunir forças e aliados".

"Eu abro mão da minha pré-candidatura porque entendo que Juazeiro precisa de um programa alinhado com forças regionais, estaduais e nacionais. Acredito que dessa forma, Juazeiro e o nosso povo terão mais oportunidades", afirma.