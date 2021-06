Quem é Luana Araújo? Conheça infectologista que depõe hoje à CPI

A médica infectologista Luana Araújo, que ficou apenas 10 dias como secretária de Enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde, presta depoimento à CPI da Covid no Senado, nesta quarta-feira (2).

Ela chegou à Comissão acompanhada do pai, o médico ortopedista e advogado, José Carlos Araújo. A profissional foi anunciada para o cargo em 12 de maio, mas não chegou a assumi-lo após ser vetada pelo Governo.

Indicada pelo ministro Marcelo Queiroga, Luana é formada e fez residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Conforme a médica informa no blog profissional, ela foi a primeira brasileira a ganhar a bolsa Sommer - específica para pós-graduação na prestigiada Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, onde se especializou em epidemiologia.

Luana também informa que atua como consultora de saúde pública para grandes organizações internacionais. “Apaixonado por Medicina, Doenças Infecciosas, Saúde Pública e pela possibilidade de tornar esses dois mundos mais acessíveis a todas as pessoas”, se autodescreve.

Convocação

Luana Araújo foi convocada a depor logo após o anúncio do cancelamento da nomeação. Foram os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Humberto Costa (PT-PE) os autores dos requerimentos para convocá-la.

"Isso aconteceu muito recentemente e ainda há dúvidas sobre o que fez o governo, o Ministério da Saúde, ao não nomear efetivamente essa pessoa. Há rumores de que seria pelo fato de que ela questiona vários pontos da condução política que o governo tem dado ao enfrentamento da pandemia", justificou Humberto.

Ao ser indicada para o cargo, em 12 de maio, a infectologista disse que iria "coordenar a resposta nacional à Covid-19, em diálogo permanente com todos os atores". Dez dias depois, em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a pasta buscava "outro nome com perfil profissional semelhante: técnico e baseado em evidências científicas".