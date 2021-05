Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é absolvido de processo de impeachment

Acusado de cometer crime de responsabilidade na aquisição fraudulenta de 200 respiradores para atender pacientes com Covid-19, o governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), foi absolvido do segundo processo de impeachment, nesta sexta-feira (7).

Durante sessão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a corte decidiu que ele não cometeu crime de responsabilidade ao realizar a aquisição dos equipamentos por R$ 33 milhões, com dispensa de licitação.

Para ser destituído do cargo, eram necessários 7 dos 10 votos da comissão formada por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. Quatro parlamentares decidiram pela absolvição. Já os cinco magistrados foram favoráveis ao impeachment.

Quando o processo de impeachment foi admitido, no fim de março último, foram seis votos contrários (dos cinco juízes e de um deputado do grupo) e quatro favoráveis ao governador (todos de deputados).

Votaram pela absolvição os deputados estaduais:

Marcos Vieira (PSDB)

José Milton Scheffer (PP)

Valdir Cobalchini (MDB)

Fabiano da Luz (PT)

Deputador a votar a favor do impeachment:

Laércio Schuster (PSB)



Os cinco desembargadores foram contra absolvição. São eles:

Sônia Maria Schmidt

Roberto Pacheco

Luiz Zanelato

Rosane Wolff

Luiz Antônio Fornerolli

